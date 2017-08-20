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    Полиция раскрыла детали задержания автоугонщиков в Киеве

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    Правоохранители установили засады и задержали двух ранее судимых киевлян 35 и 36 лет во время их попытки перегнать транспортное средство из Обуховского района.
    Полиция задержала группу автоугонщиков
    npu.gov.ua

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Полиция раскрыла подробности задержания автоугонщиков, которые угнали среди прочего и служебное авто заместителя главы Национальной полиции Украины Александра Фацевича. об этом сообщается на странице Facebook ГУ НП в Киевской области.

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    "Для обезвреживания участников бандгруппы, которые недавно похитили авто Нацполиции, сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевской области и Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Установили засады и задержали двух ранее судимых киевлян 35 и 36 лет во время их попытки перегнать транспортное средство из Обуховского района", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, узнав о задержании своих сообщников, три организатора (жители столицы 27, 29 и 38 лет) пытались убежать. "Был введен план "Перехват", и благодаря слаженным действиям при содействии спецназовцев Житомирской полиции они были задержаны. У подозреваемых изъяты поддельные удостоверения сотрудников органов исполнительной власти, полиции и устройства для сканирования и деблокирования автосигнализаций", — отмечается в сообщении.

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    По информации полиции, преступники прятали полицейское авто в жилищном кооперативе в с. Подгорцы Обуховского района. Специализировались на похищении элитных автомобилей в Киеве и области.

    Также правоохранители установили, что две недели назад в г. Ирпень злоумышленники угнали еще одно транспортное средство — Honda CR-V.

    Сейчас продолжаются обыски. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Также полицейские проверяют их на причастность к совершению аналогичных преступлений.

    Ранее СМИ сообщили, что 11 августа был угнан служебный автомобиль МВД Lexus GX.

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