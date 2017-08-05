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    В Харькове полицейские со стрельбой и погоней задерживали угонщика

    Тема:

    Рост криминала. Взрыв в Днепре (448)

    (обновлено: )6801
    Правоохранители преследовали автомобиль "ВАЗ-2103", который по данным полиции, находился в угоне. На законные требования об остановке водитель не отреагировал и начал убегать, совершив столкновение с одним из патрульных авто.
    Задержание угонщика в Харькове
    ГУ НП в г. Харьков

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. В пятницу на окружной дороге между международным аэропортом "Харьков" и поселком Безлюдовка Харьковского района полицейские открыли огонь с целью задержать преследуемого ими мужчину. Он пытался скрыться от правоохранителей на украденном автомобиле. Об этом сообщает отдел коммуникации харьковской полиции. Подозреваемый был задержан.

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    "Водитель, который передвигался на угнанной машине, создал опасную ситуацию на дороге и повредил служебный автомобиль патрульного экипажа. Чтобы остановить злоумышленника, полицейские были вынуждены стрелять по колесам машины беглеца. Вследствие указанного происшествия пострадавших лиц нет", — говорится в опубликованном сообщении.

    Правоохранители преследовали автомобиль "ВАЗ-2103", который по данным полиции, находился в угоне. На законные требования об остановке водитель не отреагировал и начал убегать, совершив столкновение с одним из патрульных авто.

    "Учитывая данную ситуацию, полицейские были вынуждены на основании ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" применить табельное огнестрельное оружие для остановки транспортного средства, в котором находился правонарушитель", — отмечается в сообщении.

    ГУ НП в г. Харьков
    Задержание угонщика в Харькове

    Ранее сообщалось, что в Житомирской области в городе Коростень произошла стрельба, в результате которой пострадал человек. Происшествие случилось около 19:40 по улице Базарной. 

    ГУ НП в г. Харьков
    Задержание угонщика в Харькове

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