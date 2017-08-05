В Харькове полицейские со стрельбой и погоней задерживали угонщика

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. В пятницу на окружной дороге между международным аэропортом "Харьков" и поселком Безлюдовка Харьковского района полицейские открыли огонь с целью задержать преследуемого ими мужчину. Он пытался скрыться от правоохранителей на украденном автомобиле. Об этом сообщает отдел коммуникации харьковской полиции. Подозреваемый был задержан.

"Водитель, который передвигался на угнанной машине, создал опасную ситуацию на дороге и повредил служебный автомобиль патрульного экипажа. Чтобы остановить злоумышленника, полицейские были вынуждены стрелять по колесам машины беглеца. Вследствие указанного происшествия пострадавших лиц нет", — говорится в опубликованном сообщении.

Правоохранители преследовали автомобиль "ВАЗ-2103", который по данным полиции, находился в угоне. На законные требования об остановке водитель не отреагировал и начал убегать, совершив столкновение с одним из патрульных авто.

"Учитывая данную ситуацию, полицейские были вынуждены на основании ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" применить табельное огнестрельное оружие для остановки транспортного средства, в котором находился правонарушитель", — отмечается в сообщении.

ГУ НП в г. Харьков Задержание угонщика в Харькове

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