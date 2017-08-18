У замглавы Нацполиции угнали служебный автомобиль Lexus GX

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. У заместителя главы Национальной полиции Александра Фацевича угнали служебный автомобиль Lexus GX.

Сергей Мальнев, facebook Полицейский Lexus GX Александра Фацевича

Об этом написал редактор программы "Гроши" Сергей Мальнев на своей странице в Facebook.

"Особый шик происшествия — увели служебный, полицейский Lexus GX. Сняли с баланса МВД, можно сказать", — добавил Мальнев.

По информации Мальнева, автомобиль пропал еще 11 августа ночью из-под дома водителя на Боголюбова, 25 в Софиевской Борщаговке, при этом заявление в Киево-Святошинский отдел ГУНП поступила только 16.08.2017 в 18:07.

Журналист предлагает помочь правоохранителям найти угнанный автомобиль.

Пост Сергея Мальнева, facebook Пост Сергея Мальнева

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