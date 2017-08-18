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    Общество

    У замглавы Нацполиции угнали служебный автомобиль Lexus GX

    (обновлено: )10020
    Сообщается, что служебный Lexus GX был угнан 11 августа ночью из-под дома водителя на Боголюбова, 25 в Софиевской Борщаговке, при этом заявление в Киево-Святошинский отдел ГУНП поступила только 16.08.2017 в 18:07.
    Александр Фацевич
    МВД Украины

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. У заместителя главы Национальной полиции Александра Фацевича угнали служебный автомобиль Lexus GX.

    Сергей Мальнев, facebook
    Полицейский Lexus GX Александра Фацевича

    Об этом написал редактор программы "Гроши" Сергей Мальнев на своей странице в Facebook.

    "Особый шик происшествия — увели служебный, полицейский Lexus GX. Сняли с баланса МВД, можно сказать", — добавил Мальнев.

    По информации Мальнева, автомобиль пропал еще 11 августа ночью из-под дома водителя на Боголюбова, 25 в Софиевской Борщаговке, при этом заявление в Киево-Святошинский отдел ГУНП поступила только 16.08.2017 в 18:07.

    Журналист предлагает помочь правоохранителям найти угнанный автомобиль.

    Пост Сергея Мальнева, facebook
    Пост Сергея Мальнева

    Ранее сообщалось, что в Харьковской области 23-летний парень угнал ЗИЛ, в котором находись несколько тонн семян подсолнечника.

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