Глава Нацполиции об угоне служебного Lexus: гарантирую, что найдем

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в пятницу подтвердил факт угона служебного автомобиля МВД Lexus.

Ранее СМИ сообщили, что 11 августа был угнан служебный автомобиль МВД Lexus GX.

Сергей Мальнев, facebook Полицейский Lexus GX Александра Фацевича

"На розыск машины ориентирован личный состав Киевской области и прилегающих регионов, как это происходит обычно при угонах автомобилей. Гарантирую, что найдем", — сказал Князев, слова которого цитирует пресс-служба Нацполиции.

По данным Нацполиции, на автомобиле не было никаких опознавательных знаков принадлежности силовому ведомству. Силовики возбудили по данному факту уголовное дело.