наверх
19.08.201716:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    На Закарпатье расстреляли мужчину: в него выпустили 4 пули

    Тема:

    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (585)

    (обновлено: )40510
    Как сообщается, преступник совершил выстрелы из пистолета Glock. В погибшего выпустили четыре пули. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
    На Закарпатье расстреляли мужчину в авто
    mukachevo.net

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. В субботу, 19 августа, в селе Стужица в Закарпатской области был убит местный житель. Как сообщает Мукачево.net, его расстреляли из пистолета Glock.

    mukachevo.net
    На Закарпатье расстреляли мужчину в авто

    Убийца совершил четыре выстрела в мужчину, который сидел за рулем авто марки Skoda. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

    Как сообщается, главного подозреваемого в убийстве уже задержали, решается вопрос о заключении под стражу. Дело ведется по статье 115 "Умышленное убийство".

    Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина получил ранение в результате стрельбы на улице Зоологической в Киеве.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация на месте теракта в Барселоне
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне
    На Закарпатье расстреляли мужчину в авто
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    Кошка писает в лоток с сахаром в супермаркете
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину