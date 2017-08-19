На Закарпатье расстреляли мужчину: в него выпустили 4 пули

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. В субботу, 19 августа, в селе Стужица в Закарпатской области был убит местный житель. Как сообщает Мукачево.net, его расстреляли из пистолета Glock.

mukachevo.net На Закарпатье расстреляли мужчину в авто

Убийца совершил четыре выстрела в мужчину, который сидел за рулем авто марки Skoda. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Как сообщается, главного подозреваемого в убийстве уже задержали, решается вопрос о заключении под стражу. Дело ведется по статье 115 "Умышленное убийство".

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина получил ранение в результате стрельбы на улице Зоологической в Киеве.