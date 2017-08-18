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    В Черновцах местные жители подрались с патрульными

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    Драка местных жителей с патрульными в Черновцах
    Скриншот

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Группа местных жителей в Черновцах устроила потасовку с патрульными полицейскими, сообщают местные СМИ.

    Ранее сообщалось, что в Черновцах в четверг патрульные задержали мужчину, который бил прохожих.

    "События происходили вблизи автобусного кольца на улице Комарова. Во время задержания полицейскими полуобнаженного мужчины в шортах несколько человек попытались отбить задержанного", — пишет 0372.ua.

    Отмечается, что пожилая женщина пыталась также выхватить у полицейского из кобуры пистолет.

    Видео инцидента доступно здесь. На кадрах присутствует ненормативная лексика.

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