В Черновцах местные жители подрались с патрульными

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КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Группа местных жителей в Черновцах устроила потасовку с патрульными полицейскими, сообщают местные СМИ.

Ранее сообщалось, что в Черновцах в четверг патрульные задержали мужчину, который бил прохожих.

"События происходили вблизи автобусного кольца на улице Комарова. Во время задержания полицейскими полуобнаженного мужчины в шортах несколько человек попытались отбить задержанного", — пишет 0372.ua.

Отмечается, что пожилая женщина пыталась также выхватить у полицейского из кобуры пистолет.

Видео инцидента доступно здесь. На кадрах присутствует ненормативная лексика.