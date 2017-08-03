В 2017 году патрульные разбили почти полтысячи служебных машин в ДТП

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. С начала 2017 года сотрудники патрульной полиции повредили 461 служебный автомобиль в результате дорожно-транспортных происшествий, сообщает "Главком" со ссылкой на департамент коммуникации патрульной полиции.

"Наибольшее количество разбитых патрульных автомобилей зафиксировано в Киеве — 150, Харькове — 45, Одессе — 36, Львове — 34, Днепре — 33. Меньше всего (по 3 машины) — в Ровно, Северодонецке, Лисичанске и Рубежном", — говорится в сообщении.

Сумма нанесенного ущерба составила около 6 млн грн. Всего за последние два года парк патрульной полиции пополнился 1514 служебными автомобилями.

Ранее сообщалось, что в пригороде Одессы автомобиль на большой скорости врезался в машину патрульных полицейских, оформлявших материалы другого ДТП. Как сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции Одессы, авария произошла около 13.00 в среду, 2 августа.