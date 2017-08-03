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    Общество

    В 2017 году патрульные разбили почти полтысячи служебных машин в ДТП

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    По информации Нацполиции, наибольшее количество разбитых патрульных автомобилей зафиксировано в Киеве - 150, Харькове - 45, Одессе - 36, Львове - 34, Днепре - 33. Меньше всего (по 3 машины) - в Ровно, Северодонецке, Лисичанске и Рубежном.
    Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. С начала 2017 года сотрудники патрульной полиции повредили 461 служебный автомобиль в результате дорожно-транспортных происшествий, сообщает "Главком" со ссылкой на департамент коммуникации патрульной полиции.

    Потасовка сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с полицией около АПУ
    УНИАН
    Потасовка сторонников Саакашвили с полицией под АПУ

    "Наибольшее количество разбитых патрульных автомобилей зафиксировано в Киеве — 150, Харькове — 45, Одессе — 36, Львове — 34, Днепре — 33. Меньше всего (по 3 машины) — в Ровно, Северодонецке, Лисичанске и Рубежном", — говорится в сообщении.

    Сумма нанесенного ущерба составила около 6 млн грн. Всего за последние два года парк патрульной полиции пополнился 1514 служебными автомобилями.

    Ранее сообщалось, что в пригороде Одессы автомобиль на большой скорости врезался в машину патрульных полицейских, оформлявших материалы другого ДТП.  Как сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции Одессы, авария произошла около 13.00 в среду, 2 августа. 

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