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    Еще одно избиение на улице Черновцов: полуголый мужчина сломал челюсть женщине

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    Инцидент произошел в результате конфликта нападавшего с женщиной. Он начал наносить ей удары, после чего бросил на землю. Прохожий решил заступиться за женщину, что также повлекло за собой травмирование.
    Мужчина, который устроил драку на улице Черновцов
    Патрульная полиция Черновцов

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В Черновцах в четверг патрульные задержали мужчину, который бил прохожих, сообщает пресс-служба полиции Черновцов в Facebook.

    "Неизвестный мужчина буянит на улице и бросается на прохожих", — такой вызов получили патрульные полицейские.

    Пост Патрульной полиции Черновцов в facebook

    Инспекторы, прибывшие на ул. Школьную, обнаружили полуобнаженного мужчину, который вел себя неадекватно. Когда он заметил полицейских — бросился убегать. Однако, далеко убежать ему не удалась — инспекторы немедленно его догнали.

    Чтобы успокоить мужчину и исключить нанесение им вреда себе и окружающим — патрульные применили слезоточивый газ и наручники, после — провели его в служебный автомобиль.

    На месте инцидента был окровавленный мужчина. Как выяснилось позже, от рук нарушителя пострадала еще и женщина. По предварительной информации врачей, у женщины — сломана челюсть, нос, закрытая черепно-мозговая травма и гематомы, у мужчины — сломан нос и гематомы.

    По словам очевидцев, у женщины с нарушителем возник конфликт, в результате которого гражданин начал наносить ей удары и бросил на землю.

    Человек, который стоял неподалеку, решил вступиться за женщину, в результате чего тоже пострадал.

    Напомним, на днях подобный инцидент уже происходил в Черновцах. Неадекватный мужчина бросался с кулаками на людей.

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