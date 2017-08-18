Еще одно избиение на улице Черновцов: полуголый мужчина сломал челюсть женщине

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В Черновцах в четверг патрульные задержали мужчину, который бил прохожих, сообщает пресс-служба полиции Черновцов в Facebook.

"Неизвестный мужчина буянит на улице и бросается на прохожих", — такой вызов получили патрульные полицейские.

Пост Патрульной полиции Черновцов в facebook

Инспекторы, прибывшие на ул. Школьную, обнаружили полуобнаженного мужчину, который вел себя неадекватно. Когда он заметил полицейских — бросился убегать. Однако, далеко убежать ему не удалась — инспекторы немедленно его догнали.

Чтобы успокоить мужчину и исключить нанесение им вреда себе и окружающим — патрульные применили слезоточивый газ и наручники, после — провели его в служебный автомобиль.

На месте инцидента был окровавленный мужчина. Как выяснилось позже, от рук нарушителя пострадала еще и женщина. По предварительной информации врачей, у женщины — сломана челюсть, нос, закрытая черепно-мозговая травма и гематомы, у мужчины — сломан нос и гематомы.

По словам очевидцев, у женщины с нарушителем возник конфликт, в результате которого гражданин начал наносить ей удары и бросил на землю.

Человек, который стоял неподалеку, решил вступиться за женщину, в результате чего тоже пострадал.

Напомним, на днях подобный инцидент уже происходил в Черновцах. Неадекватный мужчина бросался с кулаками на людей.