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    ДТП под Киевом. На пьяного врача, принимавшего пострадавших, завели дело

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    Полиция открыла уголовное производство по ст. 140 УК за ненадлежащее исполнение работниками функциональных обязанностей по факту гибели ребенка в больнице, добавил представитель правоохранительных органов.
    Врачи в одной из больниц. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Правоохранители открыли уголовное производство в отношении врача из больницы Борисполя, куда привезли пострадавших после аварии с туристическим автобусом во Львовской области. Об этом сообщил спикер ГУ НП в Киевской области Николай Жукович.

    Фото с места гибели Ирины Бережной
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    "Могу добавить, что когда пострадавших привезли в больницу Борисполя и потом приехали родственники, выяснилось, что врач был в нетрезвом состоянии. Поэтому патрульные полицейские составили два административных протокола по ст. 179 Административного Кодекса о нахождении работников больницы в нетрезвом состоянии на рабочем месте", — сказал Жукович в эфире телеканала "112 Украина".

    Также полиция открыла уголовное производство по ст. 140 УК за ненадлежащее исполнение работниками функциональных обязанностей по факту гибели ребенка в больнице, добавил представитель правоохранительных органов.

    "Сейчас мы будем выяснять, имел ли отношение врач-травматолог к ​​проведению операции, и прилагал ли он усилия, чтобы оказать медицинскую помощь", — сказал он.
    По словам Жуковича, врачу грозит до трех лет лишения свободы.  

    Ранее сообщалось, что пострадавших в результате аварии на Бориспольской окружной в больнице принимал врач, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

    Напомним, в результате лобового столкновения двух авто под Киевом погибли шесть человек. В автомобиле "ВАЗ" погибли четверо взрослых и один несовершеннолетний ребенок. Водитель автомобиля Opel остался жив, однако его пассажирка погибла. Позднее стало известно о гибели еще одного ребенка в ДТП.

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