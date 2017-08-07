Нетрезвого врача, принимавшего пострадавших в ДТП, уволили из больницы

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Врач-травматолог Бориспольской центральной районной больницы, который в нетрезвом состоянии принимал жертв ДТП, произошедшего под Киевом на Бориспольской окружной дороге, уволен, сообщает "Укринформ" со ссылкой на заместителя главного врача Борипольской центральной районной больницы Евгения Черенка.

"Доктор, а также младшая медицинская сестра были сегодня утром уволены. Сначала они отрицали, что употребляли алкоголь, но благодаря тому, что полиция делала соответствующий тест, они оба уволены без права восстановления на работе", — сказал Черенок.

По его словам, ночью ему сообщили из больницы, что есть подозрение, что дежурный врач-травматолог находится в нетрезвом состоянии. Поэтому администрация больницы решила вызвать полицию и отстранить от исполнения обязанностей этого врача. На замену ему был вызван другой специалист отделения травматологии.

Черенок также отметил, что уволенный врач и раньше имел проблемы с алкоголем, и даже за счет больницы проходил принудительное лечение. Впрочем, начал злоупотреблять алкоголем на первом дежурстве после лечения.

Также Черенок сообщил, что уволенный врач не имел отношения к лечению девочки, пострадавшей в ДТП на Бориспольской трассе.

Ею сразу занялась бригада хирургического отделения. Однако, к сожалению, полученные ребенком травмы были несовместимы с жизнью, и после операции под утро девочка скончалась.

В свою очередь пресс-секретарь Нацполиции в Киевской области Николай Жукович в комментарии "Укринформу" сообщил, что на нетрезвого медика полиция составила админпротокол.

Правоохранители составили протокол об административном правонарушении в отношении врача, который в состоянии алкогольного опьянения принимал жертв ДТП, произошедшего под Киевом на Бориспольской окружной дороге.

"Полицией составлен протокол об административном правонарушении по ст. 179 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает то, что находятся должностные лица в нетрезвом состоянии на рабочем месте. Этот протокол был составлен еще вчера", — сказал Жукович.

Ранее сообщалось, что пострадавших в результате аварии на Бориспольской окружной в больнице принимал врач, который находился в состоянии алкогольного опьянения.