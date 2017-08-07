наверх
07.08.201716:15
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Страшная статистика за сутки: 362 ДТП, 17 жертв

    (обновлено: )114
    По данным правоохранителей, за сутки в ДТП в Украине погибли 17 человек, 129 - получили травмы. Отмечается, что среди погибших и травмированных есть малолетние дети.
    Под Киевом автомобиль врезался в детей на обочине
    Эспрессо

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. В Украине за сутки в 362 ДТП погибли 17 человек, 129 — травмированы, сообщается на странице Национальной полиции Украины в Facebook.

    "За сутки совершено 362 дорожно-транспортных происшествия, в том числе с пострадавшими 92 ДТП", — говорится в сообщении.

    По данным правоохранителей, за сутки в ДТП погибли 17 человек, 129 — травмированы. Среди погибших и травмированных есть малолетние дети.

    В полиции призвали граждан быть внимательными на дороге.

    Напомним, 7 августа в селе Почапинцы Тернопольской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего погибли 2 человека, еще трое пострадали.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В порту Николаева непогода повалила подъемный кран
    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Взрыв автомобиля в Одессе
    Рост криминала. Взрыв в Измаиле
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого