Страшная статистика за сутки: 362 ДТП, 17 жертв

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. В Украине за сутки в 362 ДТП погибли 17 человек, 129 — травмированы, сообщается на странице Национальной полиции Украины в Facebook.

"За сутки совершено 362 дорожно-транспортных происшествия, в том числе с пострадавшими 92 ДТП", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, за сутки в ДТП погибли 17 человек, 129 — травмированы. Среди погибших и травмированных есть малолетние дети.

В полиции призвали граждан быть внимательными на дороге.

Напомним, 7 августа в селе Почапинцы Тернопольской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего погибли 2 человека, еще трое пострадали.