В Киеве на Набережном шоссе произошло ДТП, из-за которого образовалась пробка

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. На Набережном шоссе в Киеве произошло серьезное ДТП, из-за которого образовалась большая пробка у метро "Днепр", сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

На съезде с парковой дороги вылетел из проезжей части и опрокинулся на крышу BMW регистрации Грузии. Стало известно, компания из 5 человек приобрела новое авто и решила его проверить.

"В итоге на высокой скорости примерно 200 км/ч ехали в сторону Петровки — не справились с управлением. Машина ушла в занос, переворачивалась и в итоге влетела в столб", — говорится в сообщении.

На данный момент на месте работают спасатели: они около часа не могли освободить водителя, так как он был сильно зажат.

Ранее Национальная полиция Украины сообщала, что в Украине за сутки в 362 ДТП погибли 17 человек, 129 — травмированы. Среди погибших и травмированных есть малолетние дети.