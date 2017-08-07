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    Киев

    В Киеве на Набережном шоссе произошло ДТП, из-за которого образовалась пробка

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    По информации очевидцев, на съезде с парковой дороги вылетел с проезжей части и опрокинулся на крышу BMW регистрации Грузии. Машина ушла в занос, несколько раз перевернулась и влетела в столб.
    В Киеве на Набережном шоссе произошло ДТП
    Facebook dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. На Набережном шоссе в Киеве произошло серьезное ДТП, из-за которого образовалась большая пробка у метро "Днепр",  сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

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    На съезде с парковой дороги вылетел из проезжей части и опрокинулся на крышу BMW регистрации Грузии. Стало известно, компания из 5 человек приобрела новое авто и решила его проверить.

    "В итоге на высокой скорости примерно 200 км/ч ехали в сторону Петровки — не справились с управлением. Машина ушла в занос, переворачивалась и в итоге влетела в столб", — говорится в сообщении.

    На данный момент на месте работают спасатели: они около часа не могли освободить водителя, так как он был сильно зажат. 

    Ранее Национальная полиция Украины сообщала, что в Украине за сутки в 362 ДТП погибли 17 человек, 129 — травмированы. Среди погибших и травмированных есть малолетние дети.

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