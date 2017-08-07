В Тернопольской области произошло "лобовое" ДТП, два человека погибли на месте

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. В селе Почапинцы Тернопольской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате чего погибли 2 человека, еще трое пострадали, сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области в Facebook.

"Сообщение о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом поступило в милицию Тернопольского районного отделения полиции 5 августа около 9:00. В селе Почапинцы столкнулись легковой автомобиль и автобус", — говорится в сообщении.

Так, водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с автомобилем MERCEDES-Benz Sprinter.

Водитель ВАЗ и 17-летняя пассажирка погибли на месте происшествия. Еще двух несовершеннолетних родственников погибшей — 15-летних парней направили в Тернопольскую областную детскую больницу. У них врачи диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

Медицинскую помощь оказали и водителю автобуса. Транспорт с места происшествия доставили на спецплощадку Тернопольского районного отделения полиции. На данный момент продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что под Киевом произошла жуткая смертельная авария, в результате которой погибли шесть человек. ДТП произошло на Бориспольской окружной вблизи АЗС: столкнулись "ВАЗ" и Opel.