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    В Тернопольской области произошло "лобовое" ДТП, два человека погибли на месте

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    По информации полиции Тернопольской области, водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с автомобилем MERCEDES-Benz Sprinter.
    В Тернопольской области произошло лобовое столкновение автомобилей, два человека погибли на месте
    ГУ НП в Тернопольской области

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина.  В селе Почапинцы Тернопольской области  произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате чего погибли 2 человека, еще трое пострадали, сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области в Facebook.

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    "Сообщение о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом поступило в милицию Тернопольского районного отделения полиции 5 августа около 9:00. В селе Почапинцы столкнулись легковой автомобиль и автобус", — говорится в сообщении.

    Так, водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с автомобилем MERCEDES-Benz Sprinter.

    Водитель ВАЗ и 17-летняя пассажирка погибли на месте происшествия. Еще двух несовершеннолетних родственников погибшей — 15-летних парней направили в Тернопольскую областную детскую больницу. У них врачи диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

    Медицинскую помощь оказали и водителю автобуса. Транспорт с места происшествия доставили на спецплощадку Тернопольского районного отделения полиции. На данный момент продолжается следствие.

    Ранее сообщалось, что под Киевом произошла жуткая смертельная авария, в результате которой погибли шесть человек. ДТП произошло на Бориспольской окружной вблизи АЗС: столкнулись "ВАЗ" и Opel.

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