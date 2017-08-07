КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. В Николаеве на пересечении улиц Троицкая и Электронная произошло ДТП с участием автомобилей Daewoo и Geely. Причиной аварии стало несоблюдение дистанции между автомобилями: во время движения водитель Daewoo не выбрал безопасную дистанцию, вследствие чего допустил столкновение с Geely, сообщает сайт "0512".

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Как стало известно, за рулем Daewoo в момент аварии находился басист группы Green Grey Сергей Иофик. В Николаеве артист был проездом из Киева. В результате ДТП никто не пострадал, оба транспортных средства получили механические повреждения.

0512.ua В Николаеве участник рок-группы Green Grey попал в ДТП

Ранее Национальная полиция Украины сообщала, что в Украине за сутки в 362 ДТП погибли 17 человек, 129 — травмированы. Среди погибших и травмированных есть малолетние дети.