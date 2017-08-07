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    Культура

    В Николаеве участник рок-группы Green Grey попал в ДТП

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    По информации СМИ, водитель Daewoo не выбрал безопасную дистанцию, вследствие чего допустил столкновение с Geely. За рулем Daewoo в момент аварии находился басист группы Green Grey Сергей Иофик.
    В Николаеве участник рок-группы Green Grey попал в ДТП
    0512.ua

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. В Николаеве на пересечении улиц Троицкая и Электронная произошло ДТП с участием автомобилей Daewoo и Geely. Причиной аварии стало несоблюдение дистанции между автомобилями: во время движения водитель Daewoo не выбрал безопасную дистанцию, вследствие чего допустил столкновение с Geely, сообщает сайт "0512".

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    Как стало известно, за рулем Daewoo в момент аварии находился басист группы Green Grey Сергей Иофик. В Николаеве артист был проездом из Киева. В результате ДТП никто не пострадал, оба транспортных средства получили механические повреждения.

    0512.ua
    В Николаеве участник рок-группы Green Grey попал в ДТП

    Ранее Национальная полиция Украины сообщала, что в Украине за сутки в 362 ДТП погибли 17 человек, 129 — травмированы. Среди погибших и травмированных есть малолетние дети.

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