СМИ: в Запорожье задержан главврач областной больницы

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Во вторник, 1 августа, сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в Запорожской областной клинической больнице.

Как сообщает "Сегодня", сотрудники НАБУ провели обыски в Запорожской областной клинической больнице и задержали главного врача, который подозревается в хищении и присвоении средств в особо крупных размерах, а именно – в махинациях с закупками автомобилей "скорой помощи" в 2012 году.

В пресс-службе медучреждения, а также в НАБУ пока не комментируют происшедшее.

Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в центральном офисе крупнейшей украинской нефтедобывающей компании "Укрнафта". Также на днях сообщалось об обысках в ГП "Укрспирт".