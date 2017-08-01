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    СМИ: в Запорожье задержан главврач областной больницы

    (обновлено: )16202
    Сотрудники НАБУ провели обыски в Запорожской областной клинической больнице и задержали главного врача, который подозревается в хищении и присвоении средств в особо крупных размерах, а именно – в махинациях с закупками автомобилей "скорой помощи" в 2012 году.
    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    сайт НАБУ

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Во вторник, 1 августа, сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в Запорожской областной клинической больнице.

    Как сообщает "Сегодня", сотрудники НАБУ провели обыски в Запорожской областной клинической больнице и задержали главного врача, который подозревается в хищении и присвоении средств в особо крупных размерах, а именно – в махинациях с закупками автомобилей "скорой помощи" в 2012 году.

    В пресс-службе медучреждения, а также в НАБУ пока не комментируют происшедшее.

    Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в центральном офисе крупнейшей украинской нефтедобывающей компании "Укрнафта". Также на днях сообщалось об обысках в ГП "Укрспирт".

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