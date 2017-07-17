В Запорожье на остановке в ходе драки подстрелили женщину

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В Запорожье на остановке общественного транспорта мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета после конфликта в трамвае, сообщает в понедельник пресс-служба патрульной полиции Запорожья.

"Вчера (в воскресенье — ред.) около 16 часов, во время проверки территории заметили на остановке общественного транспорта на улице Днепровской, услышали крики о помощи. На месте происшествия очевидцы начали кричать о том, что у какого-то гражданина пистолет и он совершил из него выстрел в женщину", — говорится в сообщении.

патрульная полиция Запорожья в Facebook В Запорожье на остановке подстрелили женщину

Правоохранители заметили неизвестного мужчину с многочисленными телесными повреждениями. При нем был травматический пистолет и разрешение на оружие.

Во время выяснения обстоятельств к патрульным обратились свидетели происшествия, которые сообщили, что между пятью гражданами в трамвае возник конфликт.

"Один из мужчин после того, как все вышли на остановке общественного транспорта, выстрелил из пистолета в женщину, а именно в область брюшной полости", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Виннице трое вооруженных мужчин совершили нападение на ювелирный магазин, они ранили охранника и вынесли золотые изделия, однако при попытке бегства на автомобиле они были задержаны

Пострадавшей оказали домедицинскую помощь до приезда скорой. Женщину госпитализировали в городскую больницу.

После этого нападавшему стало плохо, ему вызвали скорую и госпитализировали в городскую больницу. До приезда следователей инспекторы обеспечили охрану места происшествия и взяли показания у свидетелей.