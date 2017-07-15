В Киеве ночью произошла стрельба - полиция

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. В Киеве ночью произошла стрельба, ее участников задержали правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины в Facebook.

В сообщении уточняется, что мужчина стрелял возле одного из развлекательных заведений на ул. Малышко. Патрульные выяснили, что двое граждан вышли из заведения, один из них произвел выстрел, после чего оба уехали в автомобиле.

Указанный автомобиль полицейские начали преследовать и заблокировали на ул. генерала Жмаченко.

"В салоне авто Dacia Logan находились 2 мужчин. У одного из них во время поверхностной проверки обнаружили 2 предмета, похожие на пистолеты, а также более 50 патронов. Обоих мужчин патрульные задержали и передали следственно-оперативной группе для выяснения всех обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Позняках на улице Григоренко, 14, неизвестный мужчина в ходе конфликта выстрелил в лицо велосипедистуи спокойно пошел в соседний подъезд.