В Запорожье супруги пытались продать своего двухлетнего сына за $5 тыс

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. В Запорожье правоохранители задержали семейную пару при попытке продать своего двухлетнего сына. Об этом сообщил в соцсети Facebook начальник главного управления Нацполиции в области Олег Золотоноша.

"Сегодня в Запорожье сотрудники Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, предотвратили страшное преступление. Супружеская пара пыталась продать своего сына 2015 года рождения. Горе-родители оценили собственного ребенка в 5 тыс. дол. Оба задержаны", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Олеаг Золотоноши

Здоровью и жизни мальчика ничего не угрожает, уточнил Золотоноша.

Напомним, ранее правоохранители задержали жительницу Львова, пытавшуюся продать собственного ребенка за 80 тысяч гривен после родов.