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    В Запорожье супруги пытались продать своего двухлетнего сына за $5 тыс

    (обновлено: )10912
    В Запорожье сотрудники Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, задержали семейную пару при попытке продать своего двухлетнего сына.
    Супруги в Запорожье пытались продать своего двухлетнего сына за $5 тыс
    Олег Золотоноша в Facebook

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. В Запорожье правоохранители задержали семейную пару при попытке продать своего двухлетнего сына. Об этом сообщил в соцсети Facebook начальник главного управления Нацполиции в области Олег Золотоноша.

    "Сегодня в Запорожье сотрудники Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, предотвратили страшное преступление. Супружеская пара пыталась продать своего сына 2015 года рождения. Горе-родители оценили собственного ребенка в 5 тыс. дол. Оба задержаны", — говорится в сообщении.

    Скриншот сообщения Олеаг Золотоноши

    Здоровью и жизни мальчика ничего не угрожает, уточнил Золотоноша.

    Напомним, ранее правоохранители задержали жительницу Львова, пытавшуюся продать собственного ребенка за 80 тысяч гривен после родов.

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