Супруги из Киева продали новорожденного ребенка за $7 тыс - Аваков

КИЕВ, 16 мая — РИА новости Украина. Правоохранители задержали во вторник супружескую пару из Киева, которая продала новорожденного ребенка жительнице Запорожья, сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Только что, во время реализации оперативных материалов, задержали супругов из Киева, которые продали за 7000 долларов жительнице Запорожья новорожденную девочку (3 дня)", — сказал министр.

Как уточнил советник Авакова Антон Геращенко, во время получения "пачки долларов" в обмен на продажу собственной дочери запорожская полиция задержала 24-летнюю женщину и ее 23-летнего мужа. При этом, по словам Геращенко, задержание произошло на днях.

"Перед этим неудачливые работорговцы, не желая воспитывать и содержать нежеланного и нелюбимого ребёнка, заранее подыскивали, кому бы продать ещё нерождённую дочь. Думая, что они нашли потенциального покупателя, они вышли на человека, который сообщил о готовящемся преступлении в полицию и таким образом преступление было предупреждено", — написал Геращенко в своем аккаунте в Facebook.

Супружеской паре грозит от 8 до 15 лет лишения свободы за организацию торговли людьми в соответствии с пунктом 3, ст. 149 Криминального Кодекса Украины ("Торговля людьми").