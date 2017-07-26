Притворился немым. Житель Запорожья пытался пронести наркотики во рту

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Правоохранители Запорожья задержали мужчину, который, притворившись немым, пытался пронести наркотики во рту, сообщает в среду пресс-служба Патрульной службы.

Во время отработки территории патрульные обратили внимание на мужчину, который при их появлении начал убегать. Мужчину задержали, в его сумке обнаружили сверток с кристаллическим веществом неизвестного происхождения.

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"Все это время он притворялся немым. Впрочем, полицейские заметили, что "немой" что-то прячет во рту. Позже задержанный выплюнул сверток с 8 шариками неизвестного вещества, потом он заговорил. По словам мужчины, во рту он держал шарики с метадоном", — говорится в сообщении.

patrol.police.gov.ua Шарики с метадоном, изъятые у жителя Запорожья

На место события прибыла следственно-оперативная группа. Задержанного доставили в отделение полиции.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли контрабандный канал поставки наркотиков в Киев из Северной Америки.