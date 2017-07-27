Губернатор Запорожской области заявил о подготовке захвата власти в регионе

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. В Запорожской области осуществляется подготовка захвата государственной власти, заявил председатель Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль.

"Брыль заявил о подготовке "масштабных активных действий, направленных на поддержку насильственному изменению или свержению конституционного строя, захват государственной власти, изменения границ территории или границы Украины, а также финансирование указанных действий", — сообщает "Радио Свобода".

"С привлечением различных источников во властных кругах используются различные пути сбора и передачи информации служебного характера. Аккумуляция средств для финансирования протестных акций происходит за счет получения в противоправный способ бюджетных средств", — отметил Брыль.

Также он отметил, что среди населения растут протестные настроения.

Как сообщалось ранее, в минувшем месяце сотрудники СБУ провели сразу более десяти обысков.

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Напомним, в четверг в столице под зданием Администрации президента произошла потасовка на митинге сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.