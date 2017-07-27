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    Губернатор Запорожской области заявил о подготовке захвата власти в регионе

    (обновлено: )62420
    Как сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль, во властных кругах используются различные пути сбора и передачи информации служебного характера.
    Константин Брыль. Архивное фото
    Рravda.in.ua

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. В Запорожской области осуществляется подготовка захвата государственной власти, заявил председатель Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль.

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    "Брыль заявил о подготовке "масштабных активных действий, направленных на поддержку насильственному изменению или свержению конституционного строя, захват государственной власти, изменения границ территории или границы Украины, а также финансирование указанных действий", — сообщает "Радио Свобода".

    "С привлечением различных источников во властных кругах используются различные пути сбора и передачи информации служебного характера. Аккумуляция средств для финансирования протестных акций происходит за счет получения в противоправный способ бюджетных средств", — отметил Брыль.

    Также он отметил, что среди населения растут протестные настроения.

    Как сообщалось ранее, в минувшем месяце сотрудники СБУ провели сразу более десяти обысков.

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    Напомним, в четверг в столице под зданием Администрации президента произошла потасовка на митинге сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

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