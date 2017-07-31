Украинку поймали при попытке вывезти в ЕС ребенка по поддельному разрешению

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. На границе с Польшей пограничники Мостиского отряда помешали незаконному вывозу малолетнего ребенка за пределы Украины, сообщает в понедельник пресс-центр Госпогранслужбы.

Гражданка Украины вместе со своим ребенком 2013 г.р. в воскресенье направлялись в соседнюю страну через пункт пропуска "Краковец" во Львовской области. Во время проверки документов выяснилось, что разрешение отца на вывоз ребенка за границу поддельный, поскольку мужчина на момент выдачи данного поручения не находился на территории Украины.

По данному факту были проинформированы представители Национальной полиции о признаках возможного уголовного преступления ст.358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов). Женщину вместе с ребенком передали в правоохранительные органы.

Государственная пограничная служба напоминает: если ребенок выезжает за границу без родителей, или в сопровождении только одного из них, при пересечении границы обязательно нужно иметь соответствующее нотариально заверенное разрешение родителей (другого родителя, который не выезжает с ребенком). Для оформления такого документа следует обратиться к любому украинскому нотариусу, или же, если родители находятся за рубежом, в консульские учреждения Украины.

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С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.