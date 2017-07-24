Во Львове на мальчика упали футбольные ворота

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Футбольные ворота упали на 12-летнего мальчика во Львове, ребенок госпитализирован, сообщает в понедельник пресс-служба Львовского горсовета.

Инцидент произошел накануне в 12:19 на улице Клепаровской на территории спортивного комплекса Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности.

Согласно сообщению, на мальчика 2005 года рождения упала перекладина футбольных ворот.

Он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и ранами головы в детскую городскую клиническую больницу. Состояние ребенка — средней степени тяжести.

Ранее на Вышгородской улице в Киеве произошел пожар. В результате ЧП погиб ребенок. По данным СМИ, он игрался с другом спичками, возгорание было небольшое, но малыш задохнулся.