наверх
24.07.201717:29
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Во Львове на мальчика упали футбольные ворота

    (обновлено: )24
    Инцидент произошел в воскресенье днем на территории спортивного комплекса Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности. Мальчик госпитализирован.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Футбольные ворота упали на 12-летнего мальчика во Львове, ребенок госпитализирован, сообщает в понедельник пресс-служба Львовского горсовета.

    Судья спас жизнь футболисту во время матча в Аргентине
    LA ROSA DEL FUTBOL
    Судья спас жизнь футболисту во время матча в Аргентине

    Инцидент произошел накануне в 12:19 на улице Клепаровской на территории спортивного комплекса Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности.

    Согласно сообщению, на мальчика 2005 года рождения упала перекладина футбольных ворот.

    Он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и ранами головы в детскую городскую клиническую больницу. Состояние ребенка — средней степени тяжести.

    Ранее на Вышгородской улице в Киеве произошел пожар. В результате ЧП погиб ребенок. По данным СМИ, он игрался с другом спичками, возгорание было небольшое, но малыш задохнулся. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вид на Спасскую башню в Москве. Архивное фото
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    "ПриватБанк"
    Новая волна приватизации в Украине
    Автомобиль скорой помощи
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Природа. Архивное фото
    Непогода в Украине: жара и пожары