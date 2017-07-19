Знаменитый футболист Хави объявил о завершении карьеры

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Бывший полузащитник и капитан ФК "Барселона" Хави по окончании сезона-2017/18 намерен завершить игровую карьеру, передает Р-Спорт.

Как сообщается, футболист планирует стать тренером.

"Это будет мой последний сезон в качестве футболиста. Я стану тренером, но прямо сейчас это невозможно. Не могу никого обманывать, мне нужно еще многому научиться. Я знаю методологию, но мне нужно научиться ее применять", — передает AS со ссылкой на издание The Tactical Room.

Испанец ушел из "Барселоны" в 2015 году, в данный момент он — играющий тренер катарского клуба "Аль-Садд", контракт с которым действует до 2018 года.

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