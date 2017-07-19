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    Знаменитый футболист Хави объявил о завершении карьеры

    (обновлено: )29
    Как заявил Хави, это будет его последний сезон в качестве футболиста. По его словам, он станет тренером, но ему "нужно еще многому научиться". "Я знаю методологию, но мне нужно научиться ее применять", - отметил он.
    Хави
    wikipedia

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Бывший полузащитник и капитан ФК "Барселона" Хави по окончании сезона-2017/18 намерен завершить игровую карьеру, передает Р-Спорт.

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    Как сообщается, футболист планирует стать тренером.

    "Это будет мой последний сезон в качестве футболиста. Я стану тренером, но прямо сейчас это невозможно. Не могу никого обманывать, мне нужно еще многому научиться. Я знаю методологию, но мне нужно научиться ее применять", — передает AS со ссылкой на издание The Tactical Room.

    Испанец ушел из "Барселоны" в 2015 году, в данный момент он — играющий тренер катарского клуба "Аль-Садд", контракт с которым действует до 2018 года.

    Ранее сообщалось, что бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Филип Малрайн принял сан священника Римской католической церкви.

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