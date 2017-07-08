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    Футболиста Лукаку арестовали за шумную вечеринку

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    Вечеринка прошла 2 июля и оказалась настолько шумной, что полицейским из-за многочисленных жалоб соседей пришлось шесть раз выезжать на место.
    Ромелу Лукаку
    REUTERS Peter Cziborra Livepic

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Футболиста "Эвертона" Ромелу Лукаку арестовали в США из-за слишком громкой вечеринки в арендованном доме в Беверли-Хиллз, сообщает TMZ.

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    Как стало известно, вечеринка прошла 2 июля и оказалась настолько шумной, что полицейским из-за многочисленных жалоб соседей пришлось шесть раз выезжать на место.

    Между тем Лукаку не прислушался к предупреждениям полицейских и в итоге был арестован, но его не стали доставлять в участок и предъявлять обвинения.

    Он был в официальном порядке уведомлен о нарушении закона.

    Напомним, 26 июня украинский нападающий российского "Тосно" Артем Милевский в Белоруссии попал в ДТП.

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