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    Определен самый яркий футболист второго тура УПЛ

    (обновлено: )31
    Лучший игрок был определен по итогам опроса специалистов, которые входят в экспертный совет Украинской Премьер-лиги. Им признан нападающий "Динамо" Дьемерси Мбокани.
    Игрок ФК Динамо Дьемерси Мбокани
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Украинская Премьер-лига определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в играх 2 тура чемпионата Украины: по результатам опроса специалистов, которые входят в экспертный совет УПЛ, победу одержал нападающий "Динамо" Дьемерси Мбокани, который забил победный мяч киевлян в матче с "Шахтером".

    На сайте УПЛ отмечается, что в состав экспертного совета вошли Леонид Буряк, Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Александр Сопко, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Игорь Цыганик, Дмитрий Поворознюк, Геннадий Орбу, Александр Денисов и Степан Юрчишин.

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    Напомним, лучшим игроком первого тура был признан полузащитник "Шахтера" Марлос.

    Матч, в котором Мбокани забил гол, состоялся 22 июля.

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