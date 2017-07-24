Определен самый яркий футболист второго тура УПЛ

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Украинская Премьер-лига определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в играх 2 тура чемпионата Украины: по результатам опроса специалистов, которые входят в экспертный совет УПЛ, победу одержал нападающий "Динамо" Дьемерси Мбокани, который забил победный мяч киевлян в матче с "Шахтером".

На сайте УПЛ отмечается, что в состав экспертного совета вошли Леонид Буряк, Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Александр Сопко, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Игорь Цыганик, Дмитрий Поворознюк, Геннадий Орбу, Александр Денисов и Степан Юрчишин.

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Напомним, лучшим игроком первого тура был признан полузащитник "Шахтера" Марлос.

Матч, в котором Мбокани забил гол, состоялся 22 июля.