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    Экс-звезда американского футбола О. Джей Симпсон помилован

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    Легендарный спортсмен в 2007 году ворвался в номер гостиницы Лас-Вегаса к коллекционеру спортивных трофеев и силой отобрал принадлежавшие ему ранее кубки, угрожая револьвером.
    Facebook Sky News

    Экс-звезда американского футбола О. Джей Симпсон, осужденный за вооруженное ограбление, помилован, передал телеканал Sky News со слушаний, на которых рассматривалась просьба 70-летнего спортсмена о помиловании.

    Экс-участник популярной группы Иванушки International Олег Яковлев
    olegyakovlev.com
    "Иванушки International" минус Олег Яковлев

    Бывший спортсмен в 2007 году ворвался в номер гостиницы Лас-Вегаса к коллекционеру спортивных трофеев и силой отобрал принадлежавшие ему ранее кубки, угрожая револьвером. Он был осужден на 15 лет тюрьмы, из которых должен был провести за решеткой не менее 9 лет.

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    Орентел Джеймс Симпсон — один из лучших защитников в истории американского футбола, известен и как актер — он снимался в фильме "Голый пистолет".

    Симпсон наиболее известен громким процессом 1994 года, на котором он обвинялся в убийстве своей жены Николь Браун и ее друга Рональда Голдмана. То дело привлекло внимание всей Америки и стало самым громким процессом десятилетия. Несмотря на то, что уголовный суд оправдал Симспона, он проиграл гражданский иск о компенсации родственникам Браун и Голдмана, в результате чего разорился.

    Ранее в четверг, 20 июля, сообщалось, что солист американской группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой

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