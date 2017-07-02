Силовики заявляют о резком уменьшении обстрелов в Донбассе

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Военные заявили в воскресенье о существенном уменьшении обстрелов в зоне АТО в Донбассе и одном раненом силовике.

"Сегодня оперативная обстановка в районе проведения АТО существенно улучшилась", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции силовиков в Facebook. Там же добавляется, что ополченцы "резко снизили свою огневую активность вдоль всей линии соприкосновения", с начала суток они "всего четыре раза нарушали режим прекращения огня"

"В результате обстрелов сегодня получил ранение один военнослужащий", — говорится в сообщении.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.