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    Силовики заявляют о резком уменьшении обстрелов в Донбассе

    (обновлено: )14701
    В пресс-центре АТО сообщили, что в результате обстрелов в воскресенье получил ранение один военнослужащий, оперативная обстановка в районе проведения АТО существенно улучшилась.
    Жизнь в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Военные заявили в воскресенье о существенном уменьшении обстрелов в зоне АТО в Донбассе и одном раненом силовике.

    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Эксперт: Донбасс на грани экологического катаклизма

    "Сегодня оперативная обстановка в районе проведения АТО существенно улучшилась", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции силовиков в Facebook. Там же добавляется, что ополченцы "резко снизили свою огневую активность вдоль всей линии соприкосновения", с начала суток они "всего четыре раза нарушали режим прекращения огня"

    "В результате обстрелов сегодня получил ранение один военнослужащий", — говорится в сообщении.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

     

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