Кличко предложил председателю ОБСЕ назначить спецпредставителя в Донбасс

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Киевский городской голова, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко обратился к министру иностранных дел Австрии, председателю ОБСЕ Себастьяну Курцу с тем, чтобы организация назначила спецпредставителя председателя ОБСЕ по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе.

Как сообщила пресс-служба мэра, об этом Кличко говорил с Курцом в австрийском Линце, куда его пригласили поддержать министра, которого съезд Австрийской народной партии избрал новым лидером политической силы.

"Без активного участия ОБСЕ в урегулировании на всех уровнях конфликт в Донбассе имеет тенденцию к консервированию. А это невыгодно не только Украине, это невыгодно и Европе. Я имею в виду необходимость усиления роли ОБСЕ в урегулировании конфликта. Кстати, о поддержке привлечения организации к "нормадскому формату" переговоров заявлял и президент Франции Макрон, — отметил Кличко в комментарии журналистам в кулуарах съезда. — Поэтому я предложил рассмотреть возможность назначения от организации спецпредставителя председателя ОБСЕ по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе, который бы занимался политическими вопросами и контактировал со всеми сторонами-участницами урегулирования конфликта. Сегодня ОБСЕ вовлечена только в процесс переговоров трехсторонней контактной группы по выполнению Минских договоренностей", — подчеркнул Кличко.

Также он поблагодарил председателя ОБСЕ за увеличение численности миссии организации в Донбассе.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.