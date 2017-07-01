В Манчестере судят воевавшего в Донбассе британца

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. В Великобритании судят 41-летнего Бенджамина Стимсона за участие в военной деятельности на территории Донбасса.

Как сообщает The Times, это первый процесс над гражданином Великобритании, побывавшем на Донбассе во время конфликта.

Стимсон провел четыре месяца на Донбассе в 2015 году: придерживаясь социалистических взглядов, он отправился на восток Украины, "чтобы начать новую жизнь". Также он надеялся получить российское гражданство.

Находясь в Украине в октябре того же года, он дал интервью BBC, в котором заявил, что "Россия стала жертвой западной империалистической агрессии".

"Я приехал сюда как человек рабочего класса без работы", — заявил британец. Стимсон рассказал, что не участвовал в боевых действиях, но готов убивать, "если его жизнь будет в опасности". "Я считаю это частью войны. Мы в форме. Я вижу себя как защитника мирных жителей", — говорил он.

Изначально британец прилетел в Москву, а в Украину попал через Ростов. Когда Стимсон вернулся в Манчестер, его арестовали. Стимсону вынесут приговор 14 июля.

Ранее сообщалось, что в Италии правоохранители арестовали подозреваемого в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли, который вместе со своим российским переводчиком погиб в Донбассе в 2014 году.