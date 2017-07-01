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    В Манчестере судят воевавшего в Донбассе британца

    Тема:

    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (705)

    (обновлено: )10402
    Согласно информации, 41-летний Бенджамин Стимсон провел четыре месяца на Донбассе в 2015 году: он отправился на восток Украины, "чтобы начать новую жизнь".
    Молоток судьи
    REUTERS Carlos Jasso

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. В Великобритании судят 41-летнего Бенджамина Стимсона за участие в военной деятельности на территории Донбасса.

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    Как сообщает The Times, это первый процесс над гражданином Великобритании, побывавшем на Донбассе во время конфликта.

    Стимсон провел четыре месяца на Донбассе в 2015 году: придерживаясь социалистических взглядов, он отправился на восток Украины, "чтобы начать новую жизнь". Также он надеялся получить российское гражданство.

    Находясь в Украине в октябре того же года, он дал интервью BBC, в котором заявил, что "Россия стала жертвой западной империалистической агрессии".

    "Я приехал сюда как человек рабочего класса без работы", — заявил британец. Стимсон рассказал, что не участвовал в боевых действиях, но готов убивать, "если его жизнь будет в опасности". "Я считаю это частью войны. Мы в форме. Я вижу себя как защитника мирных жителей", — говорил он.

    Изначально британец прилетел в Москву, а в Украину попал через Ростов. Когда Стимсон вернулся в Манчестер, его арестовали. Стимсону вынесут приговор 14 июля.

    Ранее сообщалось, что в Италии правоохранители арестовали подозреваемого в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли, который вместе со своим российским переводчиком погиб в Донбассе в 2014 году.

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