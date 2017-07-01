наверх
01.07.201719:49
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Донбассе началась инвентаризация объектов, несущих экологическую угрозу

    Тема:

    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (702)

    (обновлено: )26
    Согласно информации, крайне сложной в Донбассе остается ситуация с состоянием и качеством воды. Из 113 водозаборов подземных вод около полусотни – загрязнены.
    Остап Семерак
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Министерство экологии и природных ресурсов Украины при поддержке ОБСЕ начало проект по инвентаризации объектов, представляющих экологическую и техногенную угрозу на территории Донецкой и Луганской областей.

    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Эксперт: Донбасс на грани экологического катаклизма

    Об этом сообщил министр экологии Остап Семерак на своей странице в Facebook.

    Читайте также: Бортник: снятие неприкосновенности делает депутатов рабами Порошенко

    "Минприроды уже договорилось с ОБСЕ и начали проект по инвентаризации объектов, представляющих экологическую и техногенную угрозу на территории Донецкой и Луганской областей. Крайне сложной в регионе остается ситуация с состоянием и качеством воды. Из 113 водозаборов подземных вод около полусотни – загрязнены. Упускаю сейчас риски, вызванные остановкой шахт, наличие хранилищ, отвалов, заполненных токсичными отходами горнодобывающей промышленности", — написал министр.

    Он заметил, что в Донецкой области запускается проект по внедрению автоматизированной системы мониторинга распространения загрязнения, и добавил, что Минприроды и Госводагентство готово присоединиться к организации автоматизированной системы мониторинга вод в этих регионах.

    Также Семерак сообщил, что завтра, 2 июля, он посетит пост автоматизированной системы мониторинга состояния окружающей среды в Краматорске.

    Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что экологическая ситуация на Донбассе взрывоопасная, в том числе ситуация с шахтами на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остается критической.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вирус-вымогатель Petya
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Остап Семерак
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты
    Евгений Комаровский
    Пожароопасная непогода: Украина изнывает от жары
    Игорь Гужва
    Дело Гужвы. Арест