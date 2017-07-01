В Донбассе началась инвентаризация объектов, несущих экологическую угрозу

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Министерство экологии и природных ресурсов Украины при поддержке ОБСЕ начало проект по инвентаризации объектов, представляющих экологическую и техногенную угрозу на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил министр экологии Остап Семерак на своей странице в Facebook.

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"Минприроды уже договорилось с ОБСЕ и начали проект по инвентаризации объектов, представляющих экологическую и техногенную угрозу на территории Донецкой и Луганской областей. Крайне сложной в регионе остается ситуация с состоянием и качеством воды. Из 113 водозаборов подземных вод около полусотни – загрязнены. Упускаю сейчас риски, вызванные остановкой шахт, наличие хранилищ, отвалов, заполненных токсичными отходами горнодобывающей промышленности", — написал министр.

Он заметил, что в Донецкой области запускается проект по внедрению автоматизированной системы мониторинга распространения загрязнения, и добавил, что Минприроды и Госводагентство готово присоединиться к организации автоматизированной системы мониторинга вод в этих регионах.

Также Семерак сообщил, что завтра, 2 июля, он посетит пост автоматизированной системы мониторинга состояния окружающей среды в Краматорске.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что экологическая ситуация на Донбассе взрывоопасная, в том числе ситуация с шахтами на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остается критической.