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    Геращенко: экологическая ситуация на Донбассе - взрывоопасная

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    Как отметила представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, экологические проблемы Донбасса выходят на первый план после безопасности и гуманитарной составляющей.
    Ирина Геращенко
    УНИАН

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Экологическая ситуация на Донбассе взрывоопасная, в том числе ситуация с шахтами на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остается критической.

    Рабочие занимаются сортировкой угля на нелегальной шахте в Торезе
    AP Photo/Mstyslav Chernov
    На Донбассе инспектировали безопасность затопленных и неработающих шахт

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    Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

    По ее словам, 7 шахт полностью разрушены и не могут быть восстановлены. Всего на неподконтрольных территориях находится 115 украинских шахт, на некоторых из них украдено и вывезено оборудование.

    "Некоторые подтоплены до критической черты, и там нужно немедленно откачать воду, иначе произойдет непоправимое: оползни, загрязнение грунтовых вод, рек", — подчеркнула Геращенко, отметив, что ополченцы не пускают на эти объекты экспертов из Германии, которые готовы немедленно выехать и оказать помощь.

    Также Геращенко назвала критической ситуацию с Авдеевским коксохимом, где нужно провести ремонт системы водоснабжения в районе Ясиноватой.

    "Мне кажется, что сейчас экологические проблемы Донбасса выходят на первый план после безопасности и гуманитарной составляющей. Здесь очень важно внимание мира. Мы рады, что евродепутаты, которые побывали в Авдеевке, проинформируют своих коллег об уровне угроз", — сказала первый вице-спикер.

    Она отметила, что эта проблема требует усиленного внимания на высшем уровне, иначе беда "накроет" не только пострадавший от войны регион, но и на много большую по площади территорию.

    Ранее сообщалось, что на Торецком фенольном заводе давно необходимо провести работы по укреплению противоаварийной защиты дамбы на резервуаре с вредными химическими отходами, но ополченцы не предоставляют гарантий безопасности.

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