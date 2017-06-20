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    Еще один киевлянин заболел ботулизмом из-за вяленого карася

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    Мужчина госпитализирован с диагнозом "ботулизм" в отделение инфекционной реанимации Александрийской клинической больницы Киева. В отделении инфекционной реанимации больному вводились противоботулинические антитоксические сыворотки типов А, В, Е.
    Операционная
    DOMINIQUE FAGET / AFP

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Еще один случай заболевания ботулизмом произошел в Киеве. На этот раз болезнь подхватил мужчина, который съел вяленого карася, сообщает со ссылкой на Держпродпотребслужбу Киева.

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    По данным службы, киевлянин приобрел рыбу в супермаркете "Сильпо" в Радомышле на Житомирщине.

    Так, мужчина госпитализирован с диагнозом "ботулизм" в отделение инфекционной реанимации Александрийской клинической больницы Киева.

    В отделении инфекционной реанимации больному вводились противоботулинические антитоксические сыворотки типов А, В, Е. Согласно серологическим исследованиям, в вяленой рыбе обнаружен ботулинический протоксин типа Е.

    Ранее Госпотребслужба сообщила, что в Киеве ввели временный запрет на реализацию вяленой рыбы в связи со случаями заболевания ботулизмом.

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