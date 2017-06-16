В Одессе женщина выбросила из окна 9-го этажа собаку и кошку

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. В Одессе на Котовского женщина на глазах у своих детей жестоко расправилась с собакой и кошкой. Как рассказали соседи женщины, в доме №108 на улице Семена Палия, в 10 подъезде из квартиры, расположенной на 9 этаже, сбросили собаку и кошку, сообщает сайт 048.ua.

Некоторые жители проснулись примерно в полночь от непонятных звуков и не поняли, что произошло. Оказалась, что в квартире, где живет семья с двумя детьми, мать ужасно расправилась с собакой и кошкой, выкинув животных с 9 этажа. Животные погибли.

Со слов соседей, семья постоянно ссорится и дети кричат в квартире "мама, не бей!".

Полицейские, которых вызвали соседи в полночь, приехали только в 16:00 следующего дня и приняли заявление от соседей.

Напомним, в Дарницком районе столицы женщина выбросила из окна седьмого этажа ребенка, котов, затем выпрыгнула сама.