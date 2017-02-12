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    Происшествия

    В Киеве женщина выбросила с 7-го этажа ребенка и прыгнула сама

    (обновлено: )261
    Трехлетний мальчик находится в тяжелом состоянии в больнице, женщина скончалась на месте. О мотивах женщины в данный момент неизвестно. Уже удалось установить личность погибшей.
    В Киеве женщина выбросила с 7-го этажа ребенка и прыгнула сама
    kyiv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Дарницком районе столицы женщина выбросила из окна седьмого этажа ребенка, кота, затем выпрыгнула сама, сообщает Еспрессо

    Смертельное ДТП в Киеве на ул. Гетьмана
    Facebook dtp.kiev.ua
    Смертельное ДТП в Киеве на ул. Гетьмана

    Сообщается, что происшествие случилось на улице Срибнокильской, 12. Женщина и кот погибли на месте. Ребенка забрали в реанимацию.

    О мотивах женщины в данный момент неизвестно.

    Трехлетний мальчик находится в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба местной полиции.

    "Предварительно установлено: женщина выбросила из квартиры трехлетнего сына и прыгнула сама. Женщина скончалась на месте, мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу", — говорится в сообщении.

    На место сразу выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и врачи. Уже удалось установить личность погибшей. Это местная жительница 1986 года рождения.

    kyiv.npu.gov.ua
    В Киеве женщина выбросила с 7-го этажа ребенка и прыгнула сама

    Напомним, 3 января мужчина разбился, выбросившись из окна на седьмом этаже больницы №4 в Киеве.

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