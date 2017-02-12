КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Дарницком районе столицы женщина выбросила из окна седьмого этажа ребенка, кота, затем выпрыгнула сама, сообщает Еспрессо.

Сообщается, что происшествие случилось на улице Срибнокильской, 12. Женщина и кот погибли на месте. Ребенка забрали в реанимацию.

О мотивах женщины в данный момент неизвестно.

Трехлетний мальчик находится в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба местной полиции.

"Предварительно установлено: женщина выбросила из квартиры трехлетнего сына и прыгнула сама. Женщина скончалась на месте, мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу", — говорится в сообщении.

На место сразу выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и врачи. Уже удалось установить личность погибшей. Это местная жительница 1986 года рождения.

kyiv.npu.gov.ua В Киеве женщина выбросила с 7-го этажа ребенка и прыгнула сама

Напомним, 3 января мужчина разбился, выбросившись из окна на седьмом этаже больницы №4 в Киеве.