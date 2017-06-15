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    Главный военный прокурор заявил о попытках покушения на него

    (обновлено: )4401
    Анатолий Матиос сообщил о покушениях и выступил против открытого доступа к электронным декларациям ряда военных прокуроров, которые работают в зоне АТО в Донбассе.
    Анатолий Матиос. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. На главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса было совершено две попытки покушения. Об этом заместитель генерального прокурора сообщил в четверг, уточнив, что в опасности находятся также его дети.

    Как сообщается на сайте телеканала "Эспресо ТВ", соответствующее заявление Матиос сделал в четверг на слушаниях в комитете Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции.

    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос и его сова.
    pravda.com.ua
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    "В отношении меня генеральным прокурором вынесено постановление об обеспечении безопасности лица. Посягательство на моих детей, с которыми я не проживаю уже десять лет подряд, две попытки покушения, постоянное шельмование в коммерческих средствах массовой информации", — сказал Матиос.

    По его словам, зная индивидуальный налоговый номер гражданина, можно узнать информацию о любом человеке, даже в какой детский сад ходят его дети. Глава военной прокуратуры утверждает, что именно так неизвестные вышли на его дочь, с которой он уже десять лет не проживает вместе.

    В то же время Матиос отказался приводить дополнительные подробности ситуации с безопасностью собственных детей.

    Как отмечается в сообщении телеканала, Матиос выступил против открытого доступа к электронным декларациям ряда военных прокуроров, которые работают в зоне спецоперации в Донбассе, поскольку, по его словам, были случаи похищения их родственников. По мнению Матиоса, государство не имеет ресурса для охраны таких прокуроров.

    Ранее начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что Матиос не заинтересован в расследовании преступлений против участников Революции достоинства и препятствует этому.

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