Главный военный прокурор заявил о попытках покушения на него

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. На главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса было совершено две попытки покушения. Об этом заместитель генерального прокурора сообщил в четверг, уточнив, что в опасности находятся также его дети.

Как сообщается на сайте телеканала "Эспресо ТВ", соответствующее заявление Матиос сделал в четверг на слушаниях в комитете Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции.

"В отношении меня генеральным прокурором вынесено постановление об обеспечении безопасности лица. Посягательство на моих детей, с которыми я не проживаю уже десять лет подряд, две попытки покушения, постоянное шельмование в коммерческих средствах массовой информации", — сказал Матиос.

По его словам, зная индивидуальный налоговый номер гражданина, можно узнать информацию о любом человеке, даже в какой детский сад ходят его дети. Глава военной прокуратуры утверждает, что именно так неизвестные вышли на его дочь, с которой он уже десять лет не проживает вместе.

В то же время Матиос отказался приводить дополнительные подробности ситуации с безопасностью собственных детей.

Как отмечается в сообщении телеканала, Матиос выступил против открытого доступа к электронным декларациям ряда военных прокуроров, которые работают в зоне спецоперации в Донбассе, поскольку, по его словам, были случаи похищения их родственников. По мнению Матиоса, государство не имеет ресурса для охраны таких прокуроров.

Ранее начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что Матиос не заинтересован в расследовании преступлений против участников Революции достоинства и препятствует этому.