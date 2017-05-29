Горбатюк: Матиос не заинтересован в расследовании преступлений против Майдана

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Анатолий Матиос не заинтересован в расследовании преступлений против участников Революции достоинства и препятствует этом, заявил начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

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Горбатюк сообщил, что неоднократно подавал жалобы в адрес Матиоса на имя главы ГПУ Юрия Луценко.

"Матиос, наверно, хотел бы, чтобы в расследовании преступлений против Евромайдана был провал. Но это не так. Результаты есть и достаточно весомые, работа продолжается. И далее они будут, результаты по привлечению виновных к ответственности. В то же время следствие постоянно сталкивается с препятствиями в расследовании этих дел. К сожалению, эти препятствования исходят в том числе от руководства Генеральной прокуратуры, в частности и от Матиоса. В связи с этим я неоднократно генпрокурору подавал письменные жалобы, в том числе по поводу того, в чем именно заключаются эти нарушения, но, к сожалению, реагирования нет", — сказал начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры в эфире "112 Украина".

Говоря о конкретных примерах нарушений, Сергей Горбатюк уточнил: "Передача экономических дел. Было совещание, на котором никакого обсуждения экономических дел не происходило, был составлен протокол. После этого протокол попадает к Матиосу, в него вносятся заведомо неправдивые данные о том, что следствие неэффективно и дела забираются. Это один случай. Следующий. Расследование убийств 19 февраля в Хмельницком. В течении 2,5 лет военная прокуратура расследовала, потому что подозревались сотрудники СБУ. Одновременно по результатам расследования пришли к выводам, что "майдановцы" сами себя перестреляли. В связи с этим наш Департамент вынужден забрать это производство и начать с нуля расследование через 2,5 года, и тратить на это время те же самые штаты, давать дополнительных следователей, которых у нас и так недостаточно".

Он добавил, что рапортов о действиях Матиоса уже написано порядка двух десятков, реагирования на них нет. По мнению начальника Департамента ГПУ, Анатолий Матиос своей критикой пытается прикрыть отсутствие результатов в расследовании резонансных преступлений в военной сфере.

Также, комментируя критику Матиоса о результатах по "делам Евромайдана", Горбатюк сказал: "Фактически Матиос обвинил генпрокурора во лжи. Потому что в среду генпрокурор в Верховной Раде сообщает, что в расследовании дел Майдана есть довольно весомые результаты, а уже в субботу Маотис заявляет, что, оказывается, провал. Думаю, Матиос говорит неправду".

Говоря о результатах Департамента, руководитель ведомства подчеркнул, что всего на сегодняшний день по делам о преступлениях против Евромайдана сообщено о подозрении свыше 350 лицам, в отношении 230 направлены обвинительные акты в суд и есть уже более 35 приговоров.

Ранее в середине февраля 2017 года Горбатюк сообщал, что за преступления против активистов Евромайдана осудили только одного человека – так называемого "титушку", который приговорен к четырем годам заключения.