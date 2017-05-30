Бежавшему в Испанию экс-налоговику заочно объявили о подозрении - Матиос

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Заместитель генерального прокурора — главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что военная прокуратура заочно объявила о подозрении экс-начальникам Государственной налоговой службы Киева Олегу Низенко и управления в Одесской области Александру Чернобаю.

Он добавил, что Низенко пребывает в Испании, Чернобай — скрывается на территории Украины.

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По его словам, операция по задержанию 23 экс-руководителей налоговых органов проходила одновременно в 15 регионах страны, но накануне произошла утечка информации, и в ночь на 23 мая "три человека (подозреваемых) покинули территорию Украины".

"В официальном порядке объявлены и направлены в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом подозрения двум очень знаковым для экономики людям — это начальник налоговой администрации Одесской области Чернобай… и всем известный еще со времен Оранжевой революции господин Низенко — начальник налоговой администрации Киева и Киевской области", — заявил Матиос в интервью изданию "Левый берег".

glavk.info Экс-глава Государственной налоговой службы Киева Олег Низенко. Архивное фото

В минувшую среду более двух тысяч правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях Украины и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. Им инкриминируют участие в схеме, разработанной бывшим главой Миндоходов и сборов Александром Клименко — так называемых "налоговых площадках".

Печерский суд ранее отпустил экс-начальника налоговой службы в Луганской области Александра Антипова под залог в размере 15 млн грн. Также сообщалось, что суд отпустил ранее задержанного экс-начальника налоговой службы Святошинского района Киева Юрия Мостипана. Кроме того, суд выпустил под залог в размере 12 млн грн бывшего главу налоговой службы в Полтавской области Владимира Задорожного.