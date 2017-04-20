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    Особенности национального татуизма: соцсети о сове Матиоса

    (обновлено: )332
    Татуировка совы на плече главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса взбудоражила соцсети, породив немало комментариев и домыслов по поводу нашумевшего изображения. Что же пишут об этом сами украинцы?
    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос и его сова.
    pravda.com.ua

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В украинских соцсетях новый скандал — культурно-изобразительный. Все дружно обсуждают татуировку главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса — огромную сову, нанесенную на плечо. Благодарить за такое фото следует украинскую журналистку Севгиль Мусаеву-Боровик, опубликовавшую соответствующее фото на своей странице в Facebook. 

    Примечательно, что ставшую легендарной татуировку Матиос показал сам, во время интервью с одним из отечественных изданий, аккурат после слов: "Имею опыт и знания, но главное: могу дышать против ветра — так выглядит "белая ворона", но я не "белая ворона", я – сова…". 

    Культурную ценность и смысловую нагрузку такого рисунка на плече главного прокурора страны тут же принялись обсуждать активные в сетях сограждане: "Какие-то двадцать лет назад офицера за малюсенькую наколку просто выгоняли на… в народное хозяйство". "И эти люди запрещали мне в прокуратуре носить джинсы!", - пишут в сетях, некоторые пошли намного дальше простых комментариев…  

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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