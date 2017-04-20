Военный прокурор удивил соцсети татуировкой

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что претендует на должность руководителя Государственного бюро расследований, однако Администрация президента никогда не позволит этого. Об этом он сказал в интервью "Украинской правде". Военный прокурор также отметил, что имеет цель в жизни — построить что-то важное.

Фото из открытый источников Фотожаба на татуировку Матиоса

"Я никогда не был ни для кого "фоном". Я хочу иметь цель в жизни – цель построить что-то. Сейчас есть уникальная возможность "с нуля" построить то, что войдет в историю. И я чувствую в себе силы построить это. Имею опыт и знания, но главное: могу дышать против ветра. Так выглядит "белая ворона", — сказал он и добавил: "Но я не "белая ворона", я – сова. Сейчас покажу, что имею в виду", продемонстрировав татуировку с совой на плече.

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Госбюро расследований, которое должно заработать до 20 ноября 2017 года, будет расследовать уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие.