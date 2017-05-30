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    Дело налоговиков: Матиос призвал активистов прийти в Апелляционный суд

    Тема:

    Всеукраинская облава на налоговиков (31)

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    Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что 30 мая в Апелляционном суде "должна рассматриваться апелляция генерал-лейтенанта Денисюка, который был начальником налоговой администрации в Харьковской области".
    Анатолий Матиос. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Анатолий Матиос призвал активистов вторник, 30 мая, прийти в Апелляционный суд Киева, где будут рассматривать апелляцию задержанного в рамках "дела Клименко" генерал-лейтенанта Станислава Денисюка.

    Всеукраинская облава на налоговиков
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    "Прокуратура сегодня внесла апелляцию в Апелляционный суд, и уже завтра начинается первое рассмотрение, и я очень надеюсь на поддержку гражданского общества, особенно его наиболее передовой части, — а это люди, которые составляют европейскую антикоррупционную платформу — что они придут поддержать и показать гражданскую позицию в Апелляционном суде", — заявил Матиос в эфире телеканала ICTV.

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    Военный прокурор также сообщил, что 30 мая в Апелляционном суде "должна рассматриваться апелляция генерал-лейтенанта Денисюка, который был начальником налоговой администрации в Харьковской области".

    В среду, 25 мая, более двух тысяч правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях Украины и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. Им инкриминируют участие в схеме, разработанной бывшим главой Миндоходов и сборов Александром Клименко — так называемых "налоговых площадках".

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    Ранее спикер министерства Артем Шевченко заявил, что спецоперация Генпрокуратуры и МВД по задержанию бывших и действующих сотрудников налоговых служб обошлась государству в 330 тысяч гривен.

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