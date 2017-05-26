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    Аналитика и комментарии

    Покатали на вертолете, отпустили. Соцсети о спецоперации ГПУ

    (обновлено: )7
    Украинцы продолжают обсуждать массовые задержания налоговиков 24 мая. Грандиозная облава прошла молниеносно, масштабно и красочно. Вот только к чему были все эти усилия, если задержанные, уплатив залог, потихоньку отправляются восвояси?
    Всеукраинская облава на налоговиков
    ТСН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    Шумная всеукраинская облава на налоговиков, развернувшаяся в среду, 24 мая, продолжает будоражить умы многих украинцев. В этот день тысячи правоохранителей провели сотни обысков практически во всех областях Украины, задержав 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. Больше всего украинцев впечатлил способ доставки подозреваемых в столицу: на вертолетах! А потом… Потом некоторые из них отправились по домам, уплатив установленный судом залог.

    Такой финал вызвал в украинском сегменте соцсетей немало вопросов: "О чем мне подумалось, глядя на эту спецоперацию с толпой задержанных налоговиков времен Януковича? Что олигархов и бывших топ-чиновников уже "потрусили". Начали "доить" персонажей рангом ниже"; "Шоу вертолетов — эдакий стартап. Автор даже не подозревает, что за ним также когда-то может прилететь вертолет. Начало есть". "Только вчера прошли театрализованные аресты экс-налоговиков, как сегодня попался на взятке начальник одного из управлений Генпрокуратуры. Может, Луценко не с того конца начал?" - интересует украинцев и такое.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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