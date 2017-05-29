Госизмена: кому досталось на орехи?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

А воз и ныне там

В понедельник, 29 мая, Оболонский райсуд Киева продолжил предварительное заседание по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича. Если его вина будет доказана, то он может получить от 12 до 15 лет тюремного заключения (ст. 111).

Участия Януковича в заседании не ожидается, так как ранее киевский суд отказался направлять в Россию запрос о предоставлении международно-правовой помощи в организации его участия в режиме видеосвязи из Ростовского областного суда РФ.

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Напомним, дело о госизмене является первым переданным в суд из целого списка дел, которые были открыты против Януковича в Украине.

Януковича обвиняют в том, что тот, "находясь на территории РФ в марте 2014 года, подписал письмо на имя президента РФ и пригласил его "ввести на Украину оккупационные войска". При этом в ГПУ уже не раз заверяли, что имеют все доказательства, но дело пока особо не сдвинулось с места.

Сам Янукович отрицает все обвинения, а его защита утверждает, что подозрение экс-президенту так до сих пор и не вручено.

Изменники на каждом шагу

После событий в Крыму и на Донбассе в Украине начался настоящий "бум" обвинений в госизмене. Преимущественно — в отношении военных и крымских судей.

Как сообщала РБК-Украина, до 2014 года уголовные дела по статье "госизмена" были единичными. Так с 2001 по 2013 год были осуждены всего пять человек.

В 2015 году по статье "госизмена" было открыто только 19 производств, а с начала 2016 года уже 79. Пятьдесят украинцев получили сообщение о подозрении, а 27 дел ушло в суд.

По данным ГПУ, за два года АТО на Донбассе, было открыто 182 дела, по которому в качестве подозреваемых в госизмене проходило 762 человека. Все дела были связаны либо с событиями в Крыму, либо с АТО на востоке Украины.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича

В 2016 году правоохранители объявили подозрение в госизмене экс-командующему Военно-морскими силами Денису Березовскому, начальнику штаба ВМС Украины Дмитрию Шакуро, бывшему первому заместителю командующего ВМС Украины Сергею Елисееву, экс-главе СБУ Александру Якименко.

В начале 2016 года главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в период 2014-2015 годов было зарегистрировано 14894 производств в отношении почти 19000 военных, которые остались на территории Крыма. Однако он не уточнял количество дел, которые расследуется именно по ст.111 Уголовного кодекса "госизмена".

17 марта 2017 года стало известно, что подозрение в "госизмене" было сообщено 138 крымским депутатам.

В то же время, эффективность расследования дел по статье "госизмена" и количество дел, доведенных до приговора — невелико. К ответственности были привлечены лишь единицы.

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В ГПУ жаловались, что доказать вину обвиняемых довольно сложно. Ведь, в частности, что касается крымских судей, то доказательная база находится в Крыму.

Кого и на сколько

По состоянию на март 2016 года за госизмену в Украине осудили лишь 7 человек. И только один человек был приговорен к максимальному сроку, предусмотренному законодательством — 15 лет. Его получил житель Кировограда, которого осудили сразу по 7 статьям: государственная измена, создание террористической группы (ст.258-3 КК), содействие в совершении террористического акта, (ст.258-4 КК), финансирование терроризма (ст.258-5 КК), насильственная смена государственной власти (ст.109 КК), посягательство на территориальную целостность Украины (ст.110 КК) и незаконное обращение с оружием и боеприпасами (ст. 263 КК).

Первое решение, указанное в базе, объявил Каланчацкий райсуд Херсонской области. Тогда за госизмену был осужден директор школы. В приговоре указано, что он якобы в марте 2014 года получил задание от представителя Черноморского флота РФ собирать информацию о военных ВСУ в Херсонской области и потенциальных перебежчиках. Свою вину он не признал, но суд приговорил его к 12 годам заключения.

Такой же срок получил военный из части А2502 в Хмельницкой области. Следствие установило, что он был "завербован по заданию спецслужб России".

Сообщалось, что из восьми приговоров один касался крымского военного, который перешел на сторону РФ в марте 2014 года. 28 марта он получил российский паспорт и работал контрактником в ВМС ВС РФ. Перебежчик был задержан 28 января 2015 на пункте пропуска "Чонгар" при попытке попасть на материковую часть Украины. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы.

Еще один приговор был вынесен Винницким судом. Отмечалось, что осужденный — мужчина, который с апреля 2015 по 15 июня 2015 года по собственной инициативе способствовал ДНР в дестабилизации ситуации в Украине. Следствие установило, что он передавал данные о местах дислокации, маршрутах передвижения и ротации, выдвижении на позиции военных и техники ВСУ, задействованных в АТО. Мужчину приговорили к 14 годам тюрьмы.

В январе 2017 года Дарницкий райсуд Киева приговорил к 8 годам лишения свободы подполковника медицинской службы, бывшего замначальника медицинской части Центра медицинской реабилитации, санаторного лечения и специальной подготовки личного состава Воздушных и Военно-морских сил ВСУ "Судак" за госизмену и дезертирство, а также за переход на службу в российскую армию.

Под статью госизмена попал и герой АТО, глава Гражданского корпуса "Азов-Крым", один из организаторов блокады Крыма Станислав Краснов. Он был задержан СБУ еще весной. Более того, его заподозрили в сотрудничестве со спецслужбами РФ.

В госизмене подозревали и журналиста Руслана Коцабу после того, как он высказал свое личное мнение о военных действиях на Востоке. За это он провел полтора года за решеткой, но суд его оправдал.

Звучали обвинения в госизмене и в адрес нардепа Надежды Савченко после обнародования ею списка пленных.

По материалам из открытых источников интернет