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    В Киеве незнакомец зарезал женщину за отказ дать телефон

    Тема:

    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране (193)

    (обновлено: )27002
    Об убийстве 42-летней женщины сообщила соседка погибшей. Подозреваемому - 29-летнему киевлянину - объявлено о подозрении. Он был задержан через несколько часов после совершения преступления.
    На месте убийства киевлянки за отказ дать телефон
    Скриншот видео на ГУ НП в Киеве

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Житель Киева зарезал женщину за отказ дать ему мобильный телефон, трагедия произошла в Святошинском районе, сообщает в среду пресс-служба столичной полиции.

    Профессор кафедры криминального процесса и криминалистики Виктор Бояров
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Об убийстве 42-летней женщины сообщила соседка погибшей, которая вызвала скорую помощь и правоохранителей. 

    Подозреваемый, которому 29 лет, был задержан спустя несколько часов и доставлен в районное управление полиции.

    "Мужчина рассказал, что зашел к знакомым в гости, когда к ним зашла соседка. Гость попросил у нее мобильный телефон якобы позвонить, но она отказала. Возник словесный конфликт, и правонарушитель схватил нож и вонзил его женщине в грудь. После этого злоумышленник скрылся", — сказано в сообщении.

    Проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

    Ему объявлено о подозрении в совершении убийства. До этого, согласно сообщению, он уже провел шесть лет за решеткой за совершение хулиганства и преступление, связанное с наркотиками.

    Ранее сообщалось об избиении правозащитника и борца с незаконными застройками в столице Александра Дядюка.

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