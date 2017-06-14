В Киеве незнакомец зарезал женщину за отказ дать телефон

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Житель Киева зарезал женщину за отказ дать ему мобильный телефон, трагедия произошла в Святошинском районе, сообщает в среду пресс-служба столичной полиции.

Об убийстве 42-летней женщины сообщила соседка погибшей, которая вызвала скорую помощь и правоохранителей.

Подозреваемый, которому 29 лет, был задержан спустя несколько часов и доставлен в районное управление полиции.

"Мужчина рассказал, что зашел к знакомым в гости, когда к ним зашла соседка. Гость попросил у нее мобильный телефон якобы позвонить, но она отказала. Возник словесный конфликт, и правонарушитель схватил нож и вонзил его женщине в грудь. После этого злоумышленник скрылся", — сказано в сообщении.

Проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ему объявлено о подозрении в совершении убийства. До этого, согласно сообщению, он уже провел шесть лет за решеткой за совершение хулиганства и преступление, связанное с наркотиками.

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