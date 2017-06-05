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    Силовики обвиняют ополченцев в обстрелах из ракетных комплексов

    (обновлено: )18411
    В пресс-центре АТО сообщили, что огонь по позициям ВСУ велся из стрелкового оружия, минометов, гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.
    Новые противотанковые ракетные комплексы
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Силовики заявили в понедельник, что ополченцы за минувшие сутки 60 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, двое военных получили ранения.

    Флаг США
    flickr.com/ Charlie Day
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    Как утверждают силовики, огонь велся из стрелкового оружия, минометов, гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.

    По данным пресс-центра военной операции силовиков в Facebook, обстрелу подверглись населенные пункты Водяное, Талаковка, Марьинка, Гнутово, Лебединское, Красногоровка, Широкино, Авдеевка, Верхнеторецкое, Троицкое, Горловка, Крымское, Катериновка, Новоалександровка, Богуславское, Станица Луганская и Новозвановка.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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