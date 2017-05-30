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    Происшествия

    В Одессе таксист насмерть сбил перебегавшую дорогу женщину

    (обновлено: )157
    Авария произошла вечером в понедельник. По данным местного телеканала, водитель находится в состоянии шока. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.
    На месте ДТП в Одессе, 29 мая 2017
    7 телеканал/Одесса

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Водитель такси вечером в понедельник сбил молодую женщину на улице Колонтаевская в Одессе, она скончалась до приезда медиков, сообщает "7 телеканал".

    "Смертельное ДТП произошло на улице Колонтаевской, 8/1. По словам очевидцев, девушка перебегала дорогу в неположенном месте. Водитель автомобиля — таксист — находится в состоянии шока", — сказано в сообщении.

    7 телеканал/Одесса
    На месте ДТП в Одессе, 29 мая 2017

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    В воскресенье на Ивановском мосту в Одессе автомобиль BMW на большой скорости врезался в столб, от чего машину буквально разорвало пополам. По информации местной полиции, водитель машины был госпитализирован, а пассажир погиб на месте.

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