В Одессе таксист насмерть сбил перебегавшую дорогу женщину

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Водитель такси вечером в понедельник сбил молодую женщину на улице Колонтаевская в Одессе, она скончалась до приезда медиков, сообщает "7 телеканал".

"Смертельное ДТП произошло на улице Колонтаевской, 8/1. По словам очевидцев, девушка перебегала дорогу в неположенном месте. Водитель автомобиля — таксист — находится в состоянии шока", — сказано в сообщении.

7 телеканал/Одесса На месте ДТП в Одессе, 29 мая 2017

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В воскресенье на Ивановском мосту в Одессе автомобиль BMW на большой скорости врезался в столб, от чего машину буквально разорвало пополам. По информации местной полиции, водитель машины был госпитализирован, а пассажир погиб на месте.