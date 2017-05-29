ГУ Нацполиции в Закарпатье

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. В лесу возле села Поточек Хустского района Закарпатской области мужчина, который занимался незаконной охотой, ранил выстрелом из охотничьего ружья мальчика, собиравшего грибы, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

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"Вчера, 28 мая, в Хустский отдел полиции по телефону поступило сообщение от врача приемного отделения Хустской районной больницы о том, что карета скорой помощи доставила к ним раненого мальчика. Пострадавшим оказался 9-летний житель села. У ребенка врачи диагностировали огнестрельное сквозное ранение левого предплечья", — говорится в сообщении.

Ранение оказалось не тяжелым, и после оказания медицинской помощи юного пациента отпустили домой.

ГУ Нацполиции в Закарпатье На Закарпатье охотник подстрелил мальчика, собиравшего грибы

Мальчик объяснил, что его ранили в лесу вблизи родного села, где он собирал грибы. Ребенок видел в лесу человека с ружьем.

Личность предполагаемого стрелка полиция установила. Им оказался 47-летний житель с. Поточек. По данным полиции, вероятно, человек занимался в лесу незаконной охотой, выстрелил из охотничьего ружья (оружие официально зарегистрировано) и случайно попал в мальчика, который собирал неподалеку грибы. Подозреваемый все отрицает, говорит, что выстрелов не совершал.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ст.128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает общественные, исправительные работы или ограничение свободы на срок до двух лет.

У фигуранта дела полиция изъяла охотничье ружье "ИЖ" 12-го калибра и 6 патронов. Оружие направлено на экспертизу.

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