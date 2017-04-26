В Запорожье полицейский подстрелил коллегу - СМИ

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В Запорожье патрульный полицейский случайно подстрелил своего коллегу, сообщает "Depo.Запорожье" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Инцидент произошел 25 апреля.

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Согласно информации, инцидент произошел во время тренировочных стрельб. По словам источников, пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, пуля попала в желудок и почку.

При этом в патрульной полиции города подтвердили информацию про ранение и пообещали вскоре прокомментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что в ходе конфликта в Киеве произошла стрельба, в результате которой были ранены несколько человек.