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    В Запорожье полицейский подстрелил коллегу - СМИ

    (обновлено: )71
    Инцидент произошел во время тренировочных стрельб. По словам источников, пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, пуля попала в желудок и почку. В патрульной полиции пообещали вскоре прокомментировать ситуацию.
    Полтавский полицейский. Архивное фото
    poltava.today

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В Запорожье патрульный полицейский случайно подстрелил своего коллегу, сообщает "Depo.Запорожье" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Инцидент произошел 25 апреля.

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    Согласно информации, инцидент произошел во время тренировочных стрельб. По словам источников, пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, пуля попала в желудок и почку.

    При этом в патрульной полиции города подтвердили информацию про ранение и пообещали вскоре прокомментировать ситуацию.

    Ранее сообщалось, что в ходе конфликта в Киеве произошла стрельба, в результате которой были ранены несколько человек.

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