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    Мужчина в камуфляже устроил стрельбу в Киеве, серьезно ранены три человека

    Тема:

    Рост преступности в Украине (194)

    (обновлено: )42302
    По данным очевидцев, подозреваемый, устроивший стрельбу, скрылся в неизвестном направлении. Все трое пострадавших были срочно госпитализированы с проникающими ранениями.
    Стрельба в Киеве на ул. Вышгородская
    Скриншот Киев Оперативный

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В ходе конфликта на пересечении улиц Вышгородская и Белицкая (Подольский район Киева) произошла стрельба, в результате которой были ранены несколько человек, сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

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    По уточненным данным, в результате инцидента ранены три человека, все ранения проникающие. Пострадавшие были в срочном порядке госпитализированы. 

    Facebook Киев Оперативный
    Стрельба в Киеве на ул. Вышгородская

    "Подозреваемый скрылся в неизвестном направлении. Был одет в камуфляжную форму, на вид 35-40 лет, при себе имеет травматический пистолет", — говорится в сообщении.

    Facebook Киев Оперативный
    Пострадавший пр стрельбе в Киеве на ул. Вышгородская

    Причины и обстоятельства вооруженного конфликта выясняются. 

    Ранее сообщалось, что в Киеве со стрельбой задержали иностранцев, грабивших автомобили.

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