Мужчина в камуфляже устроил стрельбу в Киеве, серьезно ранены три человека

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В ходе конфликта на пересечении улиц Вышгородская и Белицкая (Подольский район Киева) произошла стрельба, в результате которой были ранены несколько человек, сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

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По уточненным данным, в результате инцидента ранены три человека, все ранения проникающие. Пострадавшие были в срочном порядке госпитализированы.

Facebook Киев Оперативный Стрельба в Киеве на ул. Вышгородская

"Подозреваемый скрылся в неизвестном направлении. Был одет в камуфляжную форму, на вид 35-40 лет, при себе имеет травматический пистолет", — говорится в сообщении.

Facebook Киев Оперативный Пострадавший пр стрельбе в Киеве на ул. Вышгородская

Причины и обстоятельства вооруженного конфликта выясняются.

Ранее сообщалось, что в Киеве со стрельбой задержали иностранцев, грабивших автомобили.