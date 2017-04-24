В понедельник их мама родила: резня, столкновения, стрельба и другие зверства

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Резня в Херсоне

В самом центре Херсона у концертного зала "Юбилейный" произошло жестокое убийство женщины.

В воскресенье, 23 апреля, в 8:15 в дежурную часть Херсонского отдела полиции поступило сообщение от местного жителя, что за ККЗ "Юбилейный" находится тело неизвестной женщины.

Прибыв на место происшествия полицейские обнаружили на теле женщины множественные колото-резаные раны в области груди.

В течение трех часов правоохранителям удалось найти убийцу. Им оказался 47-летний житель Херсона, ранее судимый за совершение убийства. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Дымовая шашка у посольства Литвы

В ночь на 24 апреля неизвестные бросили у посольства Литвы на улице Бусловской в Киеве дымовую шашку.

На место происшествия немедленно выехали взрывотехники и следственно-оперативная группа.

В 20 метрах от входа в представительство правоохранители обнаружили остатки дымовой гранаты РГД-2ч. Также был найден пустой корпус гранаты Ф-1.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Столкновения в Тернополе

С утра в Тернополе было "жарко": протесты возле горсовета закончились стычками, не обошлось без пострадавших.

В понедельник, 24 апреля, сессия горсовета была сорвана: группа неизвестных в балаклавах заблокировала вход в здание, в одного из депутатов бросили яйцо.

Возле горсовета также были установлены несколько мусорных баков с фамилиями трёх депутатов от фракции "Свобода" — Игоря Турского, Романа Навроцкого и Ивана Сороколита, которых несколько недель назад исключили из партии.

После словесной перепалки в депутатов начали бросать тяжелые предметы и брызгать перечным баллончиком. В результате пострадали двое депутатов от фракции БПП — Юрий Смакоуз (ему забрызгали лицо перечным баллончиком) и Владимир Миско (ему попали яйцом в глаз).

Мэр на ситуацию никак не отреагировал. Люди просили его выйти на улицу, но он не вышел.

Сообщается, что причиной стычки возле горсовета стал конфликт внутри "Свободы". Партия исключила из своих рядов трёх депутатов, которые не голосовали за генплан, против внесения изменений в который выступали общественные активисты и архитекторы. Сами депутаты не намерены сдавать мандат, апеллируя к тому, что только избиратели имеют право их отозвать.

Стрельба в Харькове

В ночь на понедельник неизвестный открыл стрельбу в кафе в Харькове. Информация о стрельбе поступила в полицию в 00:10.

Однако, когда правоохранители прибыли на место происшествия, стрелок уже успел убежать.

В результате происшествия один из посетителей – 23-летний парень – получил ранение грудной клетки. Об этом 057.ua рассказали в пресс-службе областной Нацполиции.

Предварительно установлено, что неизвестный стрелял из травматического оружия. Сейчас полицейские разыскивают стрелка.

Топор в машине

В ночь на понедельник, 24 апреля, в Ужгороде в машину журналиста "Специального контроля" Александра Прозора воткнули топор.

Как предполагают коллеги Александра, вероятно, причиной инцидента стала его профессиональная деятельность. Сообщается, что Александр является активным борцом с незаконными игровыми заведениями.

"На месте работает полиция и следственно оперативная группа. Напомним, что Александр борется с незаконными игровыми заведениями, это и стало скорее всего причиной погрома автомобиля. Специальный контроль уже сделал соответствующие обращения с просьбой отыскать злоумышленников", - сообщает "Специальный контроль" в Facebook.

Кража денег переселенцев

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В центре Одессы ночью ограбили храм Украинской православной церкви Московского патриархата. Как пожаловались в епархии, преступники украли пожертвования, которые собирались прихожанами для помощи переселенцам из Донецкой и Луганской областей.

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"Воры проникли в храм ночью, профессионально отключив сигнализацию и взломав решетку на окне. Преступники украли пожертвования, которые собирались прихожанами для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от военного противостояния переселенцам из Донецкой и Луганской областей, для ветеранов, пенсионеров, больных детей и сирот", - говорится в сообщении епархии.

Отмечается, что злоумышленники облили маслом и вином одежду священнослужителей, порезали ножами мешки с крупами и смешали их с грязью.